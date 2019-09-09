Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı
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Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:13 Kaynak: AA
Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu. Canlı müziğin yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı.
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