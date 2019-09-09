Son Dakika Haberleri: Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı
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Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

9 dakika önce

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu.

Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde bu sene dokuzuncusu düzenlenen dilek balonu festivalinde binlerce balon gökyüzüne bırakılırken güzel görüntüler oluşturdu. Canlı müziğin yer aldığı etkinlikte insanlar balonlarına dileklerini yazdıktan sonra gökyüzüne bıraktı.

Dilek Balonu Festivali'nde yüzlerce balon gökyüzüne bırakıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:13 Kaynak: AA
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