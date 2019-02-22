Dilek Dündar: Can Dündar'ın Eşi Olmanın Bedeli Varmış
1 saat önce
Geçtiğimiz günlerde internette paylaştığı bir video ile adalet arayışını dile getirdi Dilek Dündar. "Eşime karşı rehin tutuluyorum" diyerek iki buçuk yıllık sesizliğini bozduğu bu paylaşımı sonrası euronews Türkçe'nin RÖP programında Tuluhan Tekelioğlu'na konuştu.
Geçtiğimiz günlerde internette paylaştığı bir video ile adalet arayışını dile getirdi Dilek Dündar. "Eşime karşı rehin tutuluyorum" diyerek iki buçuk yıllık sesizliğini bozduğu bu paylaşımı sonrası euronews Türkçe'nin RÖP programında Tuluhan Tekelioğlu
'na konuştu.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:28
3 Çocuğuyla Birlikte Yeni Eve Taşınan Kadın, Yatak Odasında Ev Sahibinin Tacizine Uğradı
Uyuşturucu Kullanan Ünlü Oyuncu, 13. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
47 Yıl Ceza Aldığını Öğrenen Mahkum, Avukatını Yumrukladı
Hayat Kadınıyla Kavga Eden Çıplak Adamı Genelevden İtfaiye Kurtardı