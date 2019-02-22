Son Dakika Haberleri: Dilek Dündar: Can Dündar'ın Eşi Olmanın Bedeli Varmış

Dilek Dündar: Can Dündar'ın Eşi Olmanın Bedeli Varmış

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde internette paylaştığı bir video ile adalet arayışını dile getirdi Dilek Dündar. "Eşime karşı rehin tutuluyorum" diyerek iki buçuk yıllık sesizliğini bozduğu bu paylaşımı sonrası euronews Türkçe'nin RÖP programında Tuluhan Tekelioğlu'na konuştu.

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Geçtiğimiz günlerde internette paylaştığı bir video ile adalet arayışını dile getirdi Dilek Dündar. "Eşime karşı rehin tutuluyorum" diyerek iki buçuk yıllık sesizliğini bozduğu bu paylaşımı sonrası euronews Türkçe'nin RÖP programında Tuluhan Tekelioğlu'na konuştu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:28 

Tuluhan Tekelioğlu, Dünya
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