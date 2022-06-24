Dün gece saatlerinde, İzmit Sekapark'ta vatandaşların yakıp havaya bıraktığı dilek feneri palmiye ağacına takıldı. Palmiye ağacı bir anda alevler içerisinde kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yanan palmiye ağacını söndürdü. Yangınlara neden olması nedeniyle yapılan tüm uyarılara rağmen dilek fenerinin kalabalık bir parkta yakılıp havaya bırakılması tepki yarattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › DİLEK FENERİ PALMİYE AĞACINI YAKTI - Son Dakika

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