Son Dakika Haberleri: Dilek Fenerleri Sağlıklı Bir Yaşam İçin Gökyüzüne Bırakıldı

Dilek Fenerleri Sağlıklı Bir Yaşam İçin Gökyüzüne Bırakıldı

1 saat önce

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri 20 adet dilek fenerini gökyüzüne bırakarak "Bağımlı Olma Kararlı Ol" sloganıyla anlamlı bir farkındalık projesine imza attı.

Dilek Fenerleri Sağlıklı Bir Yaşam İçin Gökyüzüne Bırakıldı, System.String[]
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri 20 adet dilek fenerini gökyüzüne bırakarak "Bağımlı Olma Kararlı Ol" sloganıyla anlamlı bir farkındalık projesine imza attı.

BEÜ Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı 2. Öğretim 2. Sınıf öğrencileri tarafından proje danışmanı Öğr. Gör. Afitap Bulut koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje ile bağımlılıktan kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuşulması amaç edinildi.

Proje bağlamında, Yüksekokul fuaye alanında bağımlılık ile ilgili olarak hazırlanan görsel sunular ve afişler öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte 20 adet dilek fenerini "Bağımlı olma, kararlı ol" sloganı eşliğinde gökyüzüne gönderdiler. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:59 Kaynak: İHA

Devrek, Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversitesi, Güncel
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