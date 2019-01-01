Dilek Fenerleri Sağlıklı Bir Yaşam İçin Gökyüzüne Bırakıldı
1 saat önce
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Meslek Yüksekokulu öğrencileri 20 adet dilek fenerini gökyüzüne bırakarak "Bağımlı Olma Kararlı Ol" sloganıyla anlamlı bir farkındalık projesine imza attı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek
Meslek Yüksekokulu öğrencileri 20 adet dilek fenerini gökyüzüne bırakarak "Bağımlı Olma Kararlı Ol" sloganıyla anlamlı bir farkındalık projesine imza attı.
BEÜ Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı 2. Öğretim 2. Sınıf öğrencileri tarafından proje danışmanı Öğr. Gör. Afitap Bulut koordinatörlüğünde gerçekleştirilen proje ile bağımlılıktan kurtularak sağlıklı bir yaşama kavuşulması amaç edinildi.
Proje bağlamında, Yüksekokul fuaye alanında bağımlılık ile ilgili olarak hazırlanan görsel sunular ve afişler öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Öğrenciler, havanın kararmasıyla birlikte 20 adet dilek fenerini "Bağımlı olma, kararlı ol" sloganı eşliğinde gökyüzüne gönderdiler. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 02:59 Kaynak: İHA
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