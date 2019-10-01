Dilek, görümcesiyle karşı karşıya!

Fatih Ürek sürpriz bir konuları olduğunu söyledi. İçeri Fatma Hanımın kızı girdi. Fatma Hanım ve Dilek sürpriz konuğu görünce çok şaşırdılar. Fatih Beyin bile haberi olmadığı konuk programa neden geldiğini açıkladı. Dilek ile tartışmaya başladılar. Gelin ve görümce eteklerindeki taşları dökmeye başladılar.



