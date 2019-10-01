Dilek, görümcesiyle karşı karşıya!
1 saat önce
Fatih Ürek sürpriz bir konuları olduğunu söyledi.
Fatih Ürek sürpriz bir konuları olduğunu söyledi. İçeri Fatma Hanımın kızı girdi. Fatma Hanım ve Dilek sürpriz konuğu görünce çok şaşırdılar. Fatih Beyin bile haberi olmadığı konuk programa neden geldiğini açıkladı. Dilek ile tartışmaya başladılar. Gelin ve görümce eteklerindeki taşları dökmeye başladılar.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:31
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