Son Dakika Haberleri: Dilek, görümcesiyle karşı karşıya!
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Dilek, görümcesiyle karşı karşıya!

1 saat önce

Fatih Ürek sürpriz bir konuları olduğunu söyledi.

Dilek, görümcesiyle karşı karşıya!, System.String[]

Fatih Ürek sürpriz bir konuları olduğunu söyledi. İçeri Fatma Hanımın kızı girdi. Fatma Hanım ve Dilek sürpriz konuğu görünce çok şaşırdılar. Fatih Beyin bile haberi olmadığı konuk programa neden geldiğini açıkladı. Dilek ile tartışmaya başladılar. Gelin ve görümce eteklerindeki taşları dökmeye başladılar.


Fatih Ürek, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 04:31 
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