Dilek Hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenleniyor - Son Dakika

Dilek Hemşire için görev yaptığı hastanede tören düzenleniyor
Yeni tip korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen dün vefat etmişti.
Yeni tip korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen dün vefat etmişti. Dilek Hemşire için görev yaptığı Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenleniyor.
Yeni tip korona virüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen'in vefat ettiğini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu. Dilek hemşire için görev yaptığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tören düzenleniyor. Törende Dilek hemşirenin yakınları, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı. Törene katılan çok sayıda kişinin maske taktığı da görüldü. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:44 Kaynak: İHA
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