Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak - Son Dakika

Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak

10.10.2020 14:03
Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak, System.String[]

34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanıp, yoğun bakımda sezaryen ile bebeği alındıktan sonra 30 yaşında hayata veda eden hemşire Dilek Akçabelen'in adı, Beşiktaş İlçesi'nde Gazeteciler Sitesi yakınlarında bulunan bir parka veriliyor.

34 haftalık hamileyken koronavirüse yakalanıp, yoğun bakımda sezaryen ile bebeği alındıktan sonra 30 yaşında hayata veda eden hemşire Dilek Akçabelen'in adı, Beşiktaş İlçesi'nde Gazeteciler Sitesi yakınlarında bulunan bir parka veriliyor.

Sağlık emekçilerinin yanında olduğunu hatırlatan Beşiktaş Belediyesi,  Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda aldığı kararla Maslak Gazeteciler Sitesi yakınlarında bulunan ve yenilenme çalışmaları yapılacak olan parka Dilek Akçabelen adını veriyor. Dilek Akçabelen İstanbul'da Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyordu. Covid 19 teşhisi konulan, 10 yıllık hemşire olan Dilek Akçabelen zorlu bir hamilelik süreci yaşarken 11 Nisan'da hastaneye kaldırılmış üç gün sonra bebeği sezaryenle alınmıştı. 2,5 kilo doğan oğlu Tunç'u sadece birkaç saniye görebilen Dilek Hemşire'nin 31 Mayıs'ta hayata veda etmesi derin bir üzüntüyle karşılanmıştı.

Dilek Akçabelen adının parka verilmesiyle ilgili bir açıklama yapan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, "Biliyorsunuz pandemi ile mücadelenin en ön safında sağlık emekçileri yer alıyor. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Dünyada COVİD-19'dan yaşamını yitiren hemşire sayısı 600. İşte o 600 hemşireden biri de Dilek Akçabelen. Çocuk beklerken, yoğun bakım hemşiresi olarak İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan ve maalesef COVİD-19'a yakalanan ardından aylarca yaşam mücadelesi veren, bu mücadele içindeyken çocuğunu dünyaya getirip kendisi hayata veda eden bir hemşire Dilek Hemşire. Dilek Akçabelen'in ilçemizde bulunan bir parka adının verilmesinden büyük gurur duymaktayım" dedi.

Başkan Akpolat şöyle devam etti;

"Dilek hemşirenin şahsında hayatını kaybeden bütün sağlık emekçilerini saygı ve minnetle anıyorum. Bu park aynı zamanda bu büyük mücadelede hayatını kaybeden bütün sağlık çalışanlarına adanmıştır. Bu zorlu mücadelenin üstesinden ancak dayanışma ile gelebiliriz. Bu mücadele hayatını kaybedenleri unutmayacağız ve sağlık emekçilerinin her koşulda yanında olacağız."

Sağlık çalışanlarını pandemi sürecinin başından beri desteklediğini hatırlatan Beşiktaş Belediyesi öncelikle 185 yatak kapasiteli 2 öğrenci yurdunu sağlık personellerine tahsis etmiş, daha sonrasında da bu zor süreçte fedakarca çalışan sağlık emekçilerine şükranlarını sunmak ve anısını yaşatmak için Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi'ndeki bir duvar No More Lies mahlaslı sanatçı tarafından sağlık emekçilerini temsil edecek şekilde bir muralla renklendirilmişti.


Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak
Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak
Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak
Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak

Koronavirüs, Akçabelen, Beşiktaş, Hemşire, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dilek Hemşire'nin adı Beşiktaş'taki parkta yaşayacak - Son Dakika

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