DİLEK HEMŞİRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1) - Son Dakika

DİLEK HEMŞİRE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (1)
Anıl UÇAN/Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.
Anıl UÇAN/
Koronavirüse yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Gültepe Fatih Camii'ne düzenlenen törenin ardından Akçabelen cenaze Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 05:40 Kaynak: DHA
Son Dakika Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı Gardırop Fuat sorusu yarışmacıya 3 joker hakkını birden kullandırttı