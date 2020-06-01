Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika
Dilek hemşire son yolculuğuna uğurlandı (1)
KORONAVİRÜS yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.
KORONAVİRÜS yakalanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen, son yolculuğuna uğurlandı.
Koronavirüse yakalanan ve 34 haftalık bebeği sezeryanla alınan hemşire Dilek Akçabelen tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. GültepeFatih Camii'ne düzenlenen törenin ardından Akçabelen cenaze Kayabaşı Mezarlığı'na götürüldü.
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2.06.2020 00:21:50. #1.13#
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