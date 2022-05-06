Dilek'i öldüren nişanlısı yakalandı - Son Dakika
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Dilek'i öldüren nişanlısı yakalandı

06.05.2022 15:13
Dilek'i öldüren nişanlısı yakalandı

ANKARA'da ayrılmak isteyen nişanlısı 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren İdris Nesim (38) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

ANKARA'da ayrılmak isteyen nişanlısı 2 çocuk annesi Dilek Ceylan'ı (32) tabancayla vurarak öldüren İdris Nesim (38) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşanıp 2 çocuğuyla birlikte annesinin Keçiören ilçesindeki evine dönen Dilek Ceylan, bir süre sonra İdris Nesim ile nişanlandı. İdris Nesim, ayrılmak isteyen nişanlısı Dilek Ceylan ile konuşmak için 30 Nisan'da evine gitti. Nesim, odada konuşurken çıkan tartışmada yanındaki tabancayı çıkarıp, Dilek Ceylan'a 2 el ateş ederek, kaçtı. Evde bulunan annesi Handan Çelebi'nin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dilek Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Dilek Ceylan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kaçan İdris Nesim'i yakalamak için özel ekip kuruldu. Olayın ardından telefonunu kapatan Nesim'in yerini tespit edebilmek için görüşme ihtimali olan 127 kişinin ifadesine başvuruldu. Nesim'in gidebileceği yerler tek tek tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda İdris Nesim'in saklandığı Keçiören Yayla Mahallesi'ndeki ev tespit edildi. Nesim, eve düzenlenen baskın sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

İdris Nesim'in emniyetteki işlemleri sürüyor.


Dilek'i öldüren nişanlısı yakalandı
Dilek'i öldüren nişanlısı yakalandı
Dilek'i öldüren nişanlısı yakalandı
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Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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