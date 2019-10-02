Dilek'in tartışmalı düğününden özel görüntüler!

Stüdyoya Dilek'in, Adana'da gerçkleşen düğünü izlettirildi. Arkasından yorumlar yapılmaya başlandı. Gelinler Dilek'in üzerine, Fatma Hanım ve takılan takılar üzerinden yüklenmeye başladılar. Dilek, eleştirilere sinirli cevaplar vermeye başladı. Kaynanalar odası ise, Fatma Hanımın ağlamasını konuştu. Düğünü izleyen Fatma Hanım o anları tekrar hatırlayınca ağlamaya başladı. Çiğdem Hanım bu ağlamayı yersiz buldu. Kaynanalar da, Dilek ve Fatma Hanımın katıldıkları günden itibaren tartışma yaratan düğünleri hakkında konuştular...



