Dilek Mahallesine ay yıldızlı tak - Son Dakika

Saruhanlı Belediyesi tarafından ilçeye bağlı Dilek mahallesinin girişine ay yıldız tak inşa edildi.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ilçede Şatırlar Mahallesinden sonra Dilek Mahallesinin girişini de ay yıldız tak inşa ettiklerini bildirdi.

Dilek Mahallesindeki vatandaşların uzun süredir kendilerinden talep ettiği ay yıldızlı giriş takını inşa ederek, vatandaşların hayalini gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hayırlı olmasını diledi.

Dilek Mahallesi Muhtarı Günnür Göztepe de mahallesine kazandırdığı hizmetlerden dolayı Başkan Bilgin'e teşekkür etti. - MANİSA