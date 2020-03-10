Dilek Serbest: Dizilerden teklif gelmiyor - Son Dakika
Son Dakika Magazin Dilek Serbest: Dizilerden teklif gelmiyor - Son Dakika Magazin

Dilek Serbest: Dizilerden teklif gelmiyor

6 saat önce

Bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Serbest, "Neden sizi hiç dizilerde göremiyoruz?

Dilek Serbest: Dizilerden teklif gelmiyor, System.String[]

Bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Serbest, "Neden sizi hiç dizilerde göremiyoruz?" sorusuna "Dizilerden hiç teklif gelmiyor. Sadece sinema film senaryoları var bu ara" yanıtını verdi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:41 
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