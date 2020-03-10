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Dilek Serbest: Dizilerden teklif gelmiyor
6 saat önce
Bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Serbest, "Neden sizi hiç dizilerde göremiyoruz?
Bir erkek arkadaşıyla görüntülenen Serbest, "Neden sizi hiç dizilerde göremiyoruz?" sorusuna "Dizilerden hiç teklif gelmiyor. Sadece sinema film senaryoları var bu ara" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:41
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