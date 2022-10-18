DİLEK TUTARKEN TÜRBEYİ YAKIYORLARDI - Son Dakika
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DİLEK TUTARKEN TÜRBEYİ YAKIYORLARDI

18.10.2022 13:22

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın zirvesindeki Sarıkız Türbesi'nde dilek tutmak için yakılan mumların devrilmesi sonucu çaputlar tutuştu.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Kazdağları'nın zirvesindeki Sarıkız Türbesi'nde dilek tutmak için yakılan mumların devrilmesi sonucu çaputlar tutuştu. Alevler ziyaretçilerin müdahalesiyle söndürülürken, yöre halkı benzer olayların yaşanmaması için ziyaretçilerin daha özenli olmaları gerektiğini söyledi.

Edremit ilçesi Kazdağları'nda 1726 metre rakımlı Sarıkız zirvesinde, efsanevi Sarıkız'ın son göründüğü yer olduğu ileri sürülen noktadaki türbenin etrafına çaputlar bağlayan ve mum yakan vatandaşlar, dilek tutup, dua ediyor. Kazdağları'nı görmeye gelen vatandaşlar tarafından da ziyaret edilen türbede dün kimliği belirsiz ziyaretçi ya da ziyaretçiler yaktıkları mumları söndürmeden gitti. Devrilen mum nedeniyle türbede bulunan çaputlar da alev aldı. Türbeden çıkan dumanları fark eden ziyaretçiler ise ellerinde bulunan su şişeleriyle alevleri söndürdü. Yöre halkı kendileri için önemli olan türbeyi temiz tutmaya ve özenli davranmaya dikkat ettiklerini belirterek, gelenek olarak yaktıkları mumları da kısa süre sonra söndürdüklerini belirtti.

'BU MANZARA BENİ ÜZDÜ'

Dilek isterken türbede daha özenli davranılması gerektiğini dile getiren kırsal Mehmetalan Mahallesi sakinlerinden Fatma Sarı, Bizim Sarıkız'a inancımız var. Burada dilek tutuyoruz. Senede bir gün adak adıyoruz. Onun haricinde arada bir gelip, ziyaret ediyoruz. Mesela çocuğu olmayanlar gelip, tülbent bağlar, mum yakar, dilek tutar. Burada ne yazık ki hoş olmayan bir manzara meydana geldi. Türbede bulunan çaputlar tutuşmuş. Biz burada mumu yaktıktan sonra biraz bekleyip, söndürüp öyle gidiyoruz. Hepsinin yanması gerekmiyor, önemli olan niyet, herkesin saygılı olmasını istiyoruz. Bu manzara beni üzdü, insanlar duyarlı olmalı dedi.

Sarıkız Türbesi'ni ziyarete gelen Mehmet Sarı da tülbentlerin dışarıya bağlanmasını istedi. Sarı, Mumları söndürmeden bırakıp gidiyorlar, tehlikeli ve kötü bir görüntü oluyor. Bu yapılan inanç değil, kötü manzara ortada dedi.

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Kaynak: DHA

Kaz Dağı, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİLEK TUTARKEN TÜRBEYİ YAKIYORLARDI - Son Dakika

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