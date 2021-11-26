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Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı bekliyor? - Son Dakika

Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı bekliyor?

26.11.2021 17:05
Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı bekliyor?

TRT 1'de ekranlara geldiği ilk bölümden itibaren izleyicilerin gönüllerinde taht kuran ve her hafta reyting rekoru kıran Gönül Dağı, 27 Kasım Cumartesi akşamı saat 20.00'de kırk birinci bölümüyle ekrana geliyor.

Gönül Dağı,bozkırda bir Anadolu masalını, sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesini anlatıyor.

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının, tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin yaşamından kesitleri ekranlara yansıtan Gönül Dağı'nın yeni bölümünde neler olacak:

"Masal gibi bir düğünün ardından Dilek ve Taner'i balayına göndermek isteyen Halime kolları sıvar… Halime'nin çabaları sonucunda Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı beklemektir?

Diğer yandan Kenan'a ulaşamayan Elif, endişeyle onu aramaya başlar. Elif'in çabalarının sonuçsuz kalmasıyla CiritçiAbdullah ve ailenin kalanı da arama çalışmalarına dahil olur. Kenan'ın ortadan kaybolmasının ardından aileyi bekleyen sürpriz ne olacaktır?

Asya'nın kaçtığını fark eden Mezarcı İlyas ve oğulları, soluğu Ramazan'ın evinde alır. Yaşanan bu olaylarsonucunda Ramazan ve Asya nasıl bir maceraya sürüklenecektir?"

Gönül Dağı'nın başrollerini Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor. Ayrıca sanat dünyasının usta isimleri Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Nazlı Pınar Kaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hazal Çağlar, Serkan Kuru, Hüseyin Sevimli, Çiğdem Aygün, Ulviye Karaca ve Zümre Meğreli rol alıyor.

Toros Dağları, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dilek ve Taner'i nasıl bir balayı bekliyor? - Son Dakika


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