Dilek Yarımadası Milli Parkı 2 haftada 20 bin ziyaretçiyi ağırladı
Koronavirüs tedbirleri sonrası alınan önlemlerle 1 Haziran'da kapılarını açan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı, 2 haftada yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.
Koronavirüs tedbirleri sonrası alınan önlemlerle 1 Haziran'da kapılarını açan Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nı, 2 haftada yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.
Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası'na bağlı Güzelamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı yeni döneme kontrollü bir geçiş sağladı. Şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendiği milli parka, kapılarını yeniden açtığı 1 Haziran'dan itibaren iki haftalık sürede ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Beklenenin üzerinde bir ziyaretçi talebi olan milli parkın güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri ise vatandaşları ve tatilcileri milli park girişinde ve park içerisinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymaları konusunda uyarıyor. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 09:57 Kaynak: İHA
Son Dakika › Ekonomi › Dilek Yarımadası Milli Parkı 2 haftada 20 bin ziyaretçiyi ağırladı - Son Dakika Ekonomi
Son Dakika Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 3 bin sözleşmeli personel ve 250 sürekli işçi alımı yapacak Tamamlayıcı emeklilik sisteminde asgari ücretli emeklilikte 566 lira fazla maaş alacak Metro Turizm, borsada işlem görmek için çalışmalara başladı Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı Son Dakika: Konut satışları mayısta %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı Son dakika: Türkiye, İran ile uçuşları 1 Ağustos'ta başlatacak Türkiye'nin ürettiği korona ilacını değerlendiren uzman isim, işin ekonomik boyutunu ele aldı: Ciddi bir pazar TOKİ Bursa'da 1.249 TL'den başlayan taksitlerle konut satacak İETT gece seferlerine yeniden başlıyor Haftaya düşüşle başlayan gram altın 378,3 liradan işlem görüyor Kooperatif kuran köylüler ürettikleri peynirleri Türkiye'ye satıyor 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde 1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek