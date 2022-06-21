Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

21.06.2022 11:23

Ege'de turistik yoğunluğun yaşandığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda jandarma astsubaylar, atlarla devriye görevi yürütüyor.

Ege'de turistik yoğunluğun yaşandığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda jandarma astsubaylar, atlarla devriye görevi yürütüyor.

Yaz aylarında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Çağrıbey" ve "Güneş" isimli atları kullanan ekipler, Kuşadası, Söke ve Didim sınırlarında kalan 27 bin 598 hektar alana sahip milli parkta güvenliği sağlıyor.

Kimlik kontrolü yapan, asayiş olaylarına müdahale eden ekipler, park ziyaretçilerinin ilgisiyle de karşılaşıyor. Ekipler, atları sevmek isteyen çocukları geri çevirmiyor.

Özel yetiştirilen atlarla kara yoluyla ulaşılamayan noktalarda ve koylarda devriye görevi yapan jandarma astsubaylar, Kavaklı Jandarma Karakolu ekiplerinden de destek alıyor.

Ekipler, milli parktaki görevlerini eylül ayına kadar sürdürüyor.

Park ziyaretçilerinden Yunus Kayaoğlu, havaların ısınmasıyla denize getirdiği çocuklarının atlı jandarma ekiplerini görünce çok sevindiğini belirterek, "Güvenlik açısından da çok iyi olmuş, dikkat çektiği için bir sorun olduğunda hemen ulaşılabiliyor." dedi.

İlhami Cirik de atlı jandarma ekibiyle ilk kez karşılaştığını, milli park için güzel bir uygulama olduğunu söyledi.

YORUMLAR
500
Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti Dilek Yarımadası Milli Parkı'nı hafta sonu yaklaşık 21 bin kişi ziyaret etti Kuşadası milli park sahilini, atlı jandarmalar koruyacak Kuşadası milli park sahilini, atlı jandarmalar koruyacak
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:30:27. #1.13#
SON DAKİKA: Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement