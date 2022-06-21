Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda güvenliği atlı jandarma ekipleri sağlıyor

Ege'de turistik yoğunluğun yaşandığı Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda jandarma astsubaylar, atlarla devriye görevi yürütüyor.

Yaz aylarında Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığından (JAKEM) getirilen "Çağrıbey" ve "Güneş" isimli atları kullanan ekipler, Kuşadası, Söke ve Didim sınırlarında kalan 27 bin 598 hektar alana sahip milli parkta güvenliği sağlıyor.

Kimlik kontrolü yapan, asayiş olaylarına müdahale eden ekipler, park ziyaretçilerinin ilgisiyle de karşılaşıyor. Ekipler, atları sevmek isteyen çocukları geri çevirmiyor.

Özel yetiştirilen atlarla kara yoluyla ulaşılamayan noktalarda ve koylarda devriye görevi yapan jandarma astsubaylar, Kavaklı Jandarma Karakolu ekiplerinden de destek alıyor.

Ekipler, milli parktaki görevlerini eylül ayına kadar sürdürüyor.

Park ziyaretçilerinden Yunus Kayaoğlu, havaların ısınmasıyla denize getirdiği çocuklarının atlı jandarma ekiplerini görünce çok sevindiğini belirterek, "Güvenlik açısından da çok iyi olmuş, dikkat çektiği için bir sorun olduğunda hemen ulaşılabiliyor." dedi.

İlhami Cirik de atlı jandarma ekibiyle ilk kez karşılaştığını, milli park için güzel bir uygulama olduğunu söyledi.