Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı

13.06.2022 17:10

Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı Doğal güzelliğiyle her sene çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, hafta içi de vatandaşların akınına uğradı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı

AYDIN - Doğal güzelliğiyle her sene çok sayıda kişinin ziyaret ettiği Kuşadası'ndaki Dilek Yarımadası Milli Parkı, hafta içi de vatandaşların akınına uğradı.

Eşsiz doğal güzelliği ve canlı çeşitliliği ile her sene yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda kişinin geldiği Kuşadası Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda hafta içi de manzara değişmedi. Havaların mevsim normallerinin altında seyretmesine rağmen, bunaltan havayı fırsat bilen vatandaşlar İçmeler Koyu'na akın etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte Milli Park'a gelen vatandaşlar sıcak hava da denizin keyfini sürdü.

Milli Park'ın Ege Bölgesindeki en güzel koylardan birisi olduğunu ifade eden Mustafa Efe Arıkan, "Ege'nin en güzel denizlerinden birisi Milli Park, İçmeler Koyu. Hafta içi de baya bir kalabalık deniz. Bu aralar hafta içi ve hafta sonu çok bir değişiklik olmuyor, yoğunluk anlamında. Okulların da kapanmasına yakın olduğu için vatandaşlar tatile çıkmaya başladı. Hafta içi kalabalık hafta sonu zaten ayrı bir kalabalık. Biz de çalışmadığımız zamanlarda ilk fırsatta buraya geliyoruz. Çok güzel bir yer burası ve herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı
Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı
Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı
Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı

YORUMLAR
500
Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı Kuşadası Sokak Festivali, 21 ülkeden gelen yüz binlerce turiste muhteşem anlar yaşattı Kuşadası'nda 'Hayat Sokak'ta Kuşadası'nda 'Hayat Sokak'ta
Kaynak: İHA

Güzelçamlı, Kuşadası, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:11:53. #1.13#
SON DAKİKA: Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement