Dilek Yarımadası Milli Parkı, ziyarete hazır - Son Dakika

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, 1 Haziran'da başlayacak normalleşme süreci öncesi ziyarete hazırlandı.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm kenti Kuşadası'nda, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ağırlandığı Dilek Yarımadası Milli Parkı, yarın başlayacak normalleşme süreci öncesi ziyarete hazır hale getirildi. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip doğa harikası parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında parkın koylarına ulaşımın sağlandığı yollar yenilendi. Parka gelen ziyaretçilerin dinlenip, yemek molası vermek için oturdukları masalar ile plaj kısmında yer alan şezlonglar, sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden yerleştirildi. Ayrıca parkın çeşitli noktalarına ziyaretçilerin uyması gereken kuralların yazılı olduğu uyarı levhaları konuldu. Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de alınan tedbirler nedeniyle 30 Mart'ta ziyaretçi kabulüne kapatılmıştı.Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte yerli ve yabancı turistleri yeniden misafir edecekleri için çok mutlu olduklarını belirten Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Ziyaretçilerimizin güvenli bir şekilde parkımızda vakit geçirebilmeleri için gerekli bütün önlemleri aldık. Tek isteğimiz ziyarete gelenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemlere harfiyen uymaları" diye konuştu.