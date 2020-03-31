Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyarete kapatıldı - Son Dakika
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Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyarete kapatıldı

6 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçici olarak ziyaretçiye kapatıldı.

Dilek Yarımadası Milli Parkı ziyarete kapatıldı, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında geçici olarak ziyaretçiye kapatıldı.

Ege Bölgesi'nin gözde turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nda sahip olduğu her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dilek Yarımadası Milli Parkı, koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ziyaretçilere kapatıldı. Gün boyunca Milli Park'ın girişinde nöbet tutan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, gelen ziyaretçileri bilgilendirerek araçları geri çevirdi. Kuşadası'na 28 kilometre uzaklıkta yer alan ve 17 kilometrelik sahil şeridine sahip tabiat harikası parkta kapalı kalacağı süre boyunca Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce başlatılan dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceği bildirildi.

'ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ'

Türkiye'deki turizm merkezlerinin zor bir süreçten geçtiğini belirten Dilek Yarımadası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 pandemisi ile ilgili olan talimatları, Aydın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in kararı ve ziyaretçilerimizin sağlığı için Milli Park geçici süreyle kapatıldı. Bu süreçte 'Evde kal, sağlıklı kal' çağrısına özellikle uymamız gerekiyor. Bizler yerli ve yabancı turistlere daha kaliteli ve güvenli hizmet sunmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.


Menderes Deltası, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:34 Kaynak: DHA

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