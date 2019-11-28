Son Dakika Haberleri: Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor
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Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor

7 saat önce

Avlanmanın yasak olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koruma faaliyetleri devam ediyor.

Dilek Yarımadası'nda koruma faaliyetleri devam ediyor, System.String[]

Avlanmanın yasak olduğu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bulunan Dilek Yarımadası Milli Parkı'nda koruma faaliyetleri devam ediyor.


Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada av koruma faaliyetlerinin devam ettiği açıklanırken, "Milli Park Koruma Ekiplerimiz Gündüz ve Gece 2 ekiple koruma faaliyetlerini günlük olarak yerine getirmektedirler. Milli Park sınırlarında her türlü av faaliyeti yasaktır. Avcılarımızın bu hususa dikkat etmelerini rica ediyoruz" denildi. - AYDIN

Milli Park Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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