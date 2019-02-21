Son Dakika Haberleri: Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu Toplandı

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu Toplandı

1 saat önce

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 2018 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu ele aldı.

Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu Toplandı, System.String[]
Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Karma Alt Komisyonu, 2018 yılı Kamu Denetçiliği Kurumu Raporu'nu ele aldı.

Komisyon, en yaşlı üye sıfatı ile AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ başkanlığında toplandı.

Demirbağ, verilen önerge doğrultusunda Karma Alt Komisyon Başkanlığına AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal'ın isminin önerildiğini belirtti. Oylama sonucu Dal, Karma Alt Komisyon Başkanlığına seçildi. Bunun üzerine Demirbağ, toplantı yönetimini Dal'a devretti.

Ahmet Salih Dal başkanlığında devam eden toplantıda Kamu Denetçiliği Kurumu denetçileri tarafından 2018 yılı faaliyet raporunun sunumu gerçekleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Elazığ, AK Parti, Ahmet Salih Dal, Politika
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