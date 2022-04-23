"Dileklerin gerçek olacağı" inancıyla Aya Yorgi Kilisesi'ne tırmanış geleneği sürüyor - Son Dakika
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"Dileklerin gerçek olacağı" inancıyla Aya Yorgi Kilisesi'ne tırmanış geleneği sürüyor

23.04.2022 17:04
"Dileklerin gerçek olacağı" inancıyla Aya Yorgi Kilisesi'ne tırmanış geleneği sürüyor

İstanbul Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne her yıl 23 Nisan'da yapılan tırmanış geleneği, salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükada'daki Aya Yorgi Kilisesi'ne her yıl 23 Nisan'da yapılan tırmanış geleneği, salgın tedbirlerinin kaldırılmasının ardından çok sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Aya Yorgi Kilisesi'ne giden ve halk arasında "Azap Yokuşu" olarak adlandırılan yol, her yıl 23 Nisan ve 24 Eylül'de dileklerinin kabul olacağına inananları ağırlıyor.

Bu yıl da Büyükada sakinlerinin yanı sıra kentin çeşitli ilçelerinden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren "Azap Yokuşu"na geldi. Salgın nedeniyle iki yıldır az sayıda katılımla düzenlenen etkinliğe yoğun ilgi olduğu gözlendi.

Kiliseye çıkan yokuşu tırmanmadan önce ellerindeki makaraları bir ağaca bağlayan vatandaşlar, dileklerinin kabul olması isteğiyle yokuşun sonuna kadar ipi koparmadan götürmeye çalıştı.

Daha sonra dilekte bulunarak ellerindeki bez parçalarını ağaçlara bağlayan vatandaşlar, ziyaret ettikleri kilisede mum yaktı.

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Aya Yorgi Kilisesi, İstanbul, Büyükada, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dileklerin gerçek olacağı' inancıyla Aya Yorgi Kilisesi'ne tırmanış geleneği sürüyor - Son Dakika


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