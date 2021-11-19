Dilenci, binlerce liralık telefonuyla kameralara yakalandı - Son Dakika

Dilenci, binlerce liralık telefonuyla kameralara yakalandı
19.11.2021 16:18
İstanbul Beylikdüzü üstgeçidini mesken edinen kadın bir dilenciye ait görüntüler sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoyu çeken kişi dilencinin kendi özel otomobiliyle bölgeye geldiğini iddia ederken, insanların duygularını istismar eden dilencinin elindeki yaklaşık 17 bin liralık cep telefonuyla mesaj yazdığı anlar kameraya anbean yansıdı.
Türkiye sahte dilencilerden yıllardır çok çekti. Servetlerine servet katmak için insanların duygularını istismar etmekte herhangi bir beis görmeyen sahte dilencilere son örnek ise İstanbul Beylikdüzü'nden geldi.
ELİNDEKİ BİNLERCE LİRALIK TELEFON DİKKAT ÇEKTİ
Üst geçidi mesken edinen kadın bir dilencinin elindeki yaklaşık 17 bin lira değerindeki cep telefonuyla mesaj yazdığı anlara ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşan işletmeci İzzet Çapa, tweet'ine dikkat çeken bir not da düştü.
"GELEN GİDEN TOKATLIYOR"
Çapa videoyu, "Alıştık artık… Valla billa alıştık… Gelen giden tokatlıyor… Bu dilenci görünümlü… Çift parmak iphone kullanan… Valla ben mümkün değil onun kadar hızlı yazamam… Abla da tokatlasın varsın… Dilencilerin bile sahtekar olduğu… Masumiyetini komple yitirmiş bir ülkeye döndük sonunda… Bizi bu hale getirenlere de helal olsun… Büyük iş başardılar… Alkışlamak lazım… Alkışlar" ifadesiyle paylaştı.
İşte o paylaşım;
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