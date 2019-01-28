Son Dakika Haberleri: Dilenci Çocuklar Bahşiş Alamayınca Gelin Arabasının Camını Kırdı

Dilenci Çocuklar Bahşiş Alamayınca Gelin Arabasının Camını Kırdı

40 dakika önce

Dilenci çocuklar bahşiş alamayınca gelin arabasının camını kırdı Adana'da dilencilik yapan çocuklar durdukları gelin arabasından bahşiş verilmeyince aracın camını taşla kırdıADANA - Adana'da trafik ışıklarında dilencilik yapan çocuklar, durdurdukları gelin arabasından bahşiş verilmeyince,...

Dilenci çocuklar bahşiş alamayınca gelin arabasının camını kırdı
Adana'da dilencilik yapan çocuklar durdukları gelin arabasından bahşiş verilmeyince aracın camını taşla kırdı

ADANA - Adana'da trafik ışıklarında dilencilik yapan çocuklar, durdurdukları gelin arabasından bahşiş verilmeyince, taş atarak aracın camını kırdı.
Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi, Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. Nurcan ve Buğra çifti düğün gününde kuaförden çıktıktan sonra doğada fotoğraf çektirmek için gelin arabasıyla yola çıktı. Gelin ve damadın bulunduğu gelin arabası minibüs, Beyazevler Mahallesi'nde trafik ışıklarına geldiği sırada biri kız 3 çocuk araçta bulunanlardan bahşiş istedi ancak kimse çocuklara bahşiş vermedi. Bu duruma sinirlenen çocuklar gelin arabası giderken gelin ve damadın isminin yazılı olduğu cama taş atıp kırdı. Bunun üzerine yol kenarına park edilen gelin arabasından inenler kovalama sonrası çocukları yakalayarak polis çağırdı. Olay yerine gelen çocuk şube ekibi kız ve erkek çocuğu alarak çocuk şube müdürlüğüne götürdü. Gelin ve damat ise en mutlu günlerinde sorun yaşadıklarını dile getirip basın mensuplarının çekim yapmasına izin vermedi. Şahıslar, zararların giderilmesi için şikayetçi olurken, çocuklar ise çocuk şube müdürlüğüne gelen ailelerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Çukurova, Adana, 3. Sayfa
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