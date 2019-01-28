Dilenci çocuklar bahşiş alamayınca gelin arabasının camını kırdı

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40 Yıllık Garip Tavukçuluk Konkordato Talep Etti

Babaannesini Öldüren Torun Kendisini Böyle Savundu: Amacım Sadece Korkutmaktı