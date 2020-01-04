Dilenci kadının 3 evi, 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

GAZİANTEP'te, dilenen yüzde 65 görme engelli Sevda K.(33), zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Belediyede yapılan soruşturmada Sevda K.'nin son iki yılda 12'nci kez zabıta tarafından yakalandığı ve üzerine kayıtlı 3 ev ile 2 iş makinesi olduğu ortaya çıktı.

İslahiye ilçesindeki işlek caddelerde ve cami önlerinde dilencilik yapan Sevda K., vatandaşların ihbarı üzerine zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Yüzde 65 görme engelli raporu olduğu ancak tamamen görmüyormuş gibi davranarak dilencilik yaptığı belirlenen Sevda K., İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü. Son 2 yılda 12 defa zabıta ekipleri tarafından dilenirken yakalandığı öğrenilen Sevda K.'nin yapılan soruşturmasında engelli maaşı aldığı ve üzerine kayıtlı olarak Osmaniye'de 1, Nurdağı ilçesinde 2 olmak üzere toplam 3 ev ve 2 iş makinesi sahibi olduğu ortaya çıktı.Emlak zengini kadın dilenci, zabıta tarafından yazılan cezanın ardından belediyeden ayrıldı.