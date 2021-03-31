Dilenci kadının tuvalet oyununu zabıta yutmadı - Son Dakika

Bursa'da dilencilik yaparken zabıta ekiplerine yakalanan yaşlı kadın, karakola gitmemek için türlü oyunlara başvurdu. "Bırakıyorum, bir daha bu işi yapmayacağım" diyerek söz veren yaşlı kadın, ekipleri kandıramayınca, "Tuvalete gitmek istiyorum" diye tutturdu. Yaşlı kadının üzerindeki paraları ve altını saklamak için tuvalete gitmek istediğini anlayan ekipler buna izin vermeyince tartışma çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadını zabıta aracına bindirip karakola götürdü. Karakolda yapılan aramada dilenci kadının üzerinden yarım altın ve bin 500 lira çıktı. Paralara el konulurken, kendisi hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kırcaali Mahallesi Haşimişcan Caddesi üzerinde dilenen bir kadını fark eden zabıta ekipleri kadının yanına gitti. Sokak ortasında dilenmenin yasak olduğunu belirten ekipler, dilenci kadını zabıta aracına bindirip karakola götürmek istedi. Bir daha bu işi yapmayacağını belirtip ekiplere söz veren dilenci kadın, zabıtayı ikna edemeyince bu sefer de helaye gitmek istediğini söyledi. Israrla tuvalete gitmek isteyen dilenciye görevli zabıta memurları izin vermeyince ilginç diyaloglar yaşandı. Yaşlı kadının üzerinde bulunan paraları gizlemek için tuvalete girmek istediğini belirten zabıtalar, kadının üzerinde yaptıkları aramada dilencilikle kazandığı düşünülen yarım altın ve bin 500 liraya el koydu. Dilenci kadın zabıta karakoluna götürülüp kayıt için imzası alındı. - BURSA