Son Dakika Haberleri: Dilenci Kadınlar Hasılatı Kocalarıyla Paylaştı

Dilenci Kadınlar Hasılatı Kocalarıyla Paylaştı

8 dakika önce

Gaziantep'te cami önünde çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlar, topladıkları paraları eşleri ile paylaştı.

Dilenci Kadınlar Hasılatı Kocalarıyla Paylaştı, System.String[]
Gaziantep'te cami önünde çocuklarıyla birlikte dilenen kadınlar, topladıkları paraları eşleri ile paylaştı.

Gaziantep'te cami önlerinde para toplayan iki kadın dilenci, bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Cuma namazı çıkışında cami önünde çocukları ile birlikte dilenen 2 kadın, cami cemaatinin dağılmasının ardından kendilerini uzaktan izleyen kocaları ile buluştu. Kadınlar, saydıkları parayı kocaları ile paylaştı. Hasılat paylaşımının ardından ise dilenciler yayan olarak bölgeden uzaklaştı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vatandaşların Yoğun Talebi Sonrası Samsun'da da Tanzim Satış Noktaları Açılacak Sigara İçerken Uykuya Dalan Yaşlı Kadın, Çıkan Yangında Hayatını Kaybetti

Kızlardan Oluşan İki Grup, Cadde Ortasında Birbirine Girdi! İş Adamını Öldürüp Parasını Alan Anne-Oğul Böyle Kaçtı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.2.2019 12:00:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilenci Kadınlar Hasılatı Kocalarıyla Paylaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]