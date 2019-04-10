Son Dakika Haberleri: Dilenci Kadınlar, Kendilerini Dolandırıcılıkla Suçlayan Adama Böyle Saldırdı

Dilenci Kadınlar, Kendilerini Dolandırıcılıkla Suçlayan Adama Böyle Saldırdı

53 dakika önce

Dilenci kadınlar, kendilerini dolandırıcılıkla suçlayan adama böyle saldırdı Yemek yedirdikten sonra 150 TL'sini aldığını iddia ettiği kadınlarla karşılaştı, ortalık karıştı Şikayetçi adama sandalyeyle saldırmak isteyen kadına polis engel olduANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık...

Dilenci kadınlar, kendilerini dolandırıcılıkla suçlayan adama böyle saldırdı
Yemek yedirdikten sonra 150 TL'sini aldığını iddia ettiği kadınlarla karşılaştı, ortalık karıştı
Şikayetçi adama sandalyeyle saldırmak isteyen kadına polis engel oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çobanlık yapan yaşlı adam, 1 gün önce yemek yedirdiği ve 150 TL'sini çaldıklarını iddia ettiği dilencilerle bir gün sonra aynı cadde üzerinde karşılaşınca ortalık karıştı. Dilencilerle kavga eden adam polise başvurdu. Gözaltına alınan dilenci kadınlar, polis aracından çıkıp yaşlı adama sandalyeyle saldırdı.
Olay Pazarcı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Manavgat'ta çobanlık yapan Kerim Göktaş, az miktarda döviz bozdurduktan sonra dilencilik yapan ve yanına gelip eşinden ayrıldığını söyleyen 2 kadına bir dönercide yemek yedirdi. Parayı ödedikten sonra yine iddiaya göre dilenci kadınlar Göktaş'ın cüzdanındaki 150 TL'yi alıp semt pazarına doğru kaçtı. Dilencilerin arkasından giden ancak bulamayan adam 1 gün sonra parasının alındığı cadde üzerinde aynı dilencilerle karşılayıp parasını istedi. "Biz senin paranı almadık" diyen dilencilerle başlayan tartışma kavgaya dönünce olay yerine polis geldi. Göktaş'ın şikayeti üzerine gözaltına alınan kadınlar bir anda polis aracından çıkarak kendilerini hırsızlıkla suçladığı gerekçesiyle Göktaş'a saldırdı. Bulduğu sandalyeyle Göktaş'a vurmaya kalkan dilenci kadına polis engel olurken kadın bu defa ayakkabısıyla saldırmaya çalıştı. Polis tarafından güçlükle zapt edilen kadın yeniden polis aracına alındı. Kadınlar olay yerine çağrılan asayiş ekipleri tarafından polis karakoluna götürüldü.
Önceki gün Pazarcı Mahallesi'nde yanına gelen ve aç olduklarını söyleyen 2 kadına yemek yedirdiğini belirten Kerim Göktaş "Kadınlar cüzdanımdan 150 lira alarak kaçtı. Kendilerini 1 gün sonra köprü başında yakaladım. Davacıyım" dedi.
Diğer taraftan yanlarında küçük yaşta kızların da bulunduğu dilenci kadınların daha önce de bankadan ve döviz bürolarından çıkan vatandaşları aynı şekilde dolandırmaya çalıştıkları, birçok kişinin benzeri yöntemlerle parasını aldıkları iddia edildi. Yaşlı bir adam ile dilenci kadınlar arasında çıkan kavga güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:11 Kaynak: İHA
Manavgat, Polis, 3. Sayfa
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