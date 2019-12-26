Dilenci kadınların yer kavgası - Son Dakika
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Dilenci kadınların yer kavgası

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dilencilik yapan Suriyeli kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu ile kaydedildi.

Dilenci kadınların yer kavgası, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dilencilik yapan Suriyeli kadınlar arasında çıkan kavga cep telefonu ile kaydedildi. Kavga eden kadınlardan biri otombil altında kalarak yaralandı. Ayağından yaralanan kadın tedavisinin ardından taburcu edildi.

Iğdır- Ağrı çevre yolundaki trafik ışıklarında dilenen ve aralarında çocukların da bulunuduğu Suriyeli kadınlar, yer yüzünden kavga etti. Önce birbirleri ile tartışan aralarında üç çocuğun da bulunduğu 5 kadın daha sonra saç saça kavga etti. Zaman zaman kavgaya çocukar da katıldı. Suriyeli kadınların kavgası yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı. Kavga eden kadınlardan birinin ayağı ise yoldan geçen bir otomobilin altında kaldı. Kadınların kavgası yaşanan kaza ile sona erdi. Yaralanan kadın çevredeki vatandaşlar tarafında Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadının tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:55 Kaynak: DHA
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