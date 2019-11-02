Son Dakika Haberleri: Dilenci kılığına giren hırsız kadınlar, 24 saat dolmadan yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Dilenci kılığına giren hırsız kadınlar, 24 saat dolmadan yakalandı

Dilenci kılığına giren hırsız kadınlar, 24 saat dolmadan yakalandı

7 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde dilenci kılığında girdikleri bir evden hırsızlık yapan 3 kadın, 24 saat geçmeden yakalandı.

Dilenci kılığına giren hırsız kadınlar, 24 saat dolmadan yakalandı, System.String[]

Mardin'in Midyat ilçesinde dilenci kılığında girdikleri bir evden hırsızlık yapan 3 kadın, 24 saat geçmeden yakalandı.


Olay, Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 Ekim'de saat 14.40 sıralarında 3 kadın girdikleri evde 2 bin 800 TL, altın zincir, kolye ve 2 adet yüzük çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Hırsızların Yeter G., Dilan G. ve Remziye G. olduğunu tespit eden jandarma, olayın üzerinden henüz 24 saat geçmeden şahısları yakaladı. Şahıslardan, Yeter G.'nin 4 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu da ortaya çıktı. Şahıslardan Yeter G. ve Remziye G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Dilan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:15 Kaynak: İHA
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