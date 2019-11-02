Dilenci kılığına giren hırsız kadınlar, 24 saat dolmadan yakalandı

Mardin'in Midyat ilçesinde dilenci kılığında girdikleri bir evden hırsızlık yapan 3 kadın, 24 saat geçmeden yakalandı.



Olay, Mardin'in Midyat ilçesi Barıştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 31 Ekim'de saat 14.40 sıralarında 3 kadın girdikleri evde 2 bin 800 TL, altın zincir, kolye ve 2 adet yüzük çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Hırsızların Yeter G., Dilan G. ve Remziye G. olduğunu tespit eden jandarma, olayın üzerinden henüz 24 saat geçmeden şahısları yakaladı. Şahıslardan, Yeter G.'nin 4 ayrı suçtan arama kaydının bulunduğu ve 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu da ortaya çıktı. Şahıslardan Yeter G. ve Remziye G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Dilan G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MARDİN