Dilenci kılığında ev soyan kadın, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Dilenci kılığında ev soyan kadın, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Dilenci kılığında ev soyan kadın, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Elazığ'da dilenci kılığında girdiği bir evden 2 bin 700 TL ve ziynet eşyaları çaldığı belirlenen kadın polis tarafından yakalandı.

Dilenci kılığında ev soyan kadın, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi, System.String[]

Elazığ'da dilenci kılığında girdiği bir evden 2 bin 700 TL ve ziynet eşyaları çaldığı belirlenen kadın polis tarafından yakalandı. Daha önceden de 11 ayrı hırsızlıktan kaydı bulunan kadının adliyeye sevk edilirken, kucağında 2 yaşlarındaki çocuğun bulunması ise dikkat çekti.


Hırsızlık olayı, 6 gün önce merkezde bir apartman dairesinde meydana geldi. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine ev sahibi durumu polise bildirdi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri,çevrede güvenlik kameralarından yaptığı araştırmada şüphelinin F.K. isimli bir kadın olduğunu belirledi. Dilenci gibi dolaştığı ortaya çıkan şüpheli kadın, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Yakalanan kadının girdiği evden 2 bin 700 TL, 2 adet altın bilezik ile 1 adet tektaş yüzük çaldığı öğrenildi.


Hırsızlık suçundan 11 ayrı kaydı bulunduğu ortaya çıkan şüpheli bugün emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli kadının 2 yaşındaki çocuğunun kucağında olması da dikkat çekti. - ELAZIĞ

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:26 Kaynak: İHA
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