Son Dakika Haberleri: Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)

Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2)

55 dakika önce

2'Sİ TUTUKLANDIAdıyaman'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan ve polis tarafından gözaltına alınan 3 kadından 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Dilenci kılığındaki hırsızlar gözaltına alındı (2), System.String[]

2'Sİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da, dilenci kılığında girdikleri evden hırsızlık yapan ve polis tarafından gözaltına alınan 3 kadından 2'si, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde dilenci kılığında girdikleri evden 700 lira para çalan ve polis tarafından gözaltına S.B., İ.A. ve K.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden S.B. ve İ.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken K.B. ise yaşının küçük olması nedeni ile serbest bırakıldı.


Adıyaman, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 05:20 Kaynak: DHA
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