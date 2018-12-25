Dilenci Kılığındaki Hırsızlar Yakalandı

Şanlıurfa'da kendilerine dilenci süsü verip evlerden altın ve para çalan kadın hırsızlar yakalandı.

Şanlıurfa'da kendilerine dilenci süsü verip evlerden altın ve para çalan kadın hırsızlar yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'ne giderek kendilerine dilenci süsü veren S.G., T.G. ve F.G. girdikleri evlerden altın ve para çaldı. Kadınların altın ve para çaldığını fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınları çaldıkları altın ve paralarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan S.G. ve T.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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