Dilenci Kılığındaki Hırsızlar Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da kendilerine dilenci süsü verip evlerden altın ve para çalan kadın hırsızlar yakalandı.
Şanlıurfa'da kendilerine dilenci süsü verip evlerden altın ve para çalan kadın hırsızlar yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesine bağlı Susuz Mahallesi'ne giderek kendilerine dilenci süsü veren S.G., T.G. ve F.G. girdikleri evlerden altın ve para çaldı. Kadınların altın ve para çaldığını fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadınları çaldıkları altın ve paralarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan S.G. ve T.G. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:51 Kaynak: İHA
İdo Tatlıses'in Konserinde Yaşanan İzdihamda Kadın ve Çocuklar Ezilme Tehlikesi Atlattı
İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü
Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı
Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu