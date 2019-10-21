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Son Dakika 3. Sayfa Dilenci kılığındaki hırsızlar yakalandı

Dilenci kılığındaki hırsızlar yakalandı

25 dakika önce

Adıyaman'da, evlere giderek dilenen 3 kadın şahıs hırsız çıktı.

Dilenci kılığındaki hırsızlar yakalandı, System.String[]

Adıyaman'da, evlere giderek dilenen 3 kadın şahıs hırsız çıktı. Şahıslar polis ekiplerinin çalışmalarıyla yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir ikamete dilenci kılığında gelerek 700 TL para çalan S.A., K.B., ve İ.A'nın yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında 3 kadın şahıs, Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Burada incelemeye alınan kadınların üstünden 700 TL para, kapılarda kilit düşürmeye yaralayan plastik aparatlar ve 8 adet anahtar çıktı. Çıkan para ve aparatlara polis ekiplerince el konulurken şahıslar ise sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan S.A., isimli kadının 16 tane suç kaydının, K.B., isimli kadının 10 adet suç kaydının, İ.A., isimli kadının ise 10 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 09:44 Kaynak: İHA
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