Son Dakika Haberleri: Dilenci Kılığındaki Kadın Hırsızlar Yakalandı

Dilenci Kılığındaki Kadın Hırsızlar Yakalandı

1 saat önce

Şanlıurfa'da dilenci kılığına giren ve suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı.

Dilenci Kılığındaki Kadın Hırsızlar Yakalandı, System.String[]
Şanlıurfa'da dilenci kılığına giren ve suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, merkez Haliliye ilçesi kırsalındaki Susuz Mahallesi civarında kendilerini dilenci olarak tanıtan kişilerin, hırsızlık yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince söz konusu mahallede yürütülen çalışmalarda S.G, T.G. ve F.G. isimli kadınlar bir ikametten para ve ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen kadın zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:16 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Güncel
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