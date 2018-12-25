Dilenci Kılığındaki Kadın Hırsızlar Yakalandı
1 saat önce
Şanlıurfa'da dilenci kılığına giren ve suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı.
Şanlıurfa
'da dilenci kılığına giren ve suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı 3 kadın tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, merkez Haliliye
ilçesi kırsalındaki Susuz
Mahallesi civarında kendilerini dilenci olarak tanıtan kişilerin, hırsızlık yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekiplerince söz konusu mahallede yürütülen çalışmalarda S.G, T.G. ve F.G. isimli kadınlar bir ikametten para ve ziynet eşyası çalarken suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan ve akraba oldukları belirlenen kadın zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:16 Kaynak: AA
İdo Tatlıses'in Konserinde Yaşanan İzdihamda Kadın ve Çocuklar Ezilme Tehlikesi Atlattı
İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü
Kafe Sahibi, Kamera Görüntüsünü İnceleyince 10 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Yaptığını Gördü
Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı