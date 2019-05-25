Dilenci operasyonları sürüyor
5 saat önce
Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor.
Afyonkarahisar
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:47 Kaynak: İHA
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, vatandaşların duygularını istismar ederek, haksız kazanç elde eden dilencilere göz açtırmıyor.
Son yapılan denetimde, cami önlerinde ve şehrin işlek caddelerinde bekleyerek vatandaşlardan para dilenen dilenciler toplandı. Zabıta karakoluna götürülerek üzerlerindeki paralara el konulan dilenciler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 33. maddesi gereğince yasal işlem uygulandı. İnsanların duygularını sömürmek için küçük çocukları kullanan dilenciler hakkında ise İl Emniyet Müdürlüğü
kanalıyla çocuk istismarı suçundan işlem başlatıldı.
Dilencilere yönelik operasyonların kararlılıkla süreceğini belirten Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Hiçbir emek ve menfaat mukabili olmaksızın, başkalarından para veya yardım isteyen, çalışma gücüne sahip olduğu halde iş yapmaktan kaçınıp, merhamet duygularını istismar eden ve bunu alışkanlık haline getiren dilencilerle mücadelemiz devam edecektir" mesajı verdi. - AFYONKARAHİSAR
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