Son dakika haberi... Dilenci operasyonunda şaşırtan sahtekarlıklar - Son Dakika

Dilenci operasyonunda şaşırtan sahtekarlıklar

Birisi ayakkabısını sakladı, birisi akrabasını inkar etti

Sokakta duygu sömürüsü yaptılar, zabıta aracında pişkince güldüler

İSTANBUL - Beyoğlu'nda çöpten ekmek topluyormuş gibi duygu sömürüsü yapan dilenciler zabıta ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Zabıta aracıdan pişkince gülen dilencilerden birisi ayakkabısını sakladı, birisi akrabasını inkar etti, birisi de çöpten ekmek toplayarak duygu sömürüsü yaptığını kabul etmedi.

Beyoğlu'nda zabıta ekipleri, çöpten ekmek toplayarak duygu sömürüsü yapan dilencilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Karaköy'e gelen ekipler ilk önce dilencileri takip ederek, nasıl bir yöntem izleyerek duygu sömürüsü yaptığını tespit etti. Dilencilerin yanına gelen zabıta ekipleri, dilencileri suçüstü yakaladı.

Maske takmayan dilenciden ilginç korona cevabı

Zabıta ekiplerinin suçüstü yakaladığı dilenciler, suçüstü yakalanmalarına rağmen dilenmediklerini savundu. Muhabirin, 'niye maske takmıyorsun' diye sorması üzerine, dilenci, 'Korona yok, bende korona gelmedi' dedi, daha sonra ise niye çalışmıyorsun sorusuna ise, 'Korona çıktı iş yok' diye pişkince cevap vermesi yok artık dedirtti.

Hamile haliyle çöpten ekmek toplayarak dilendi

Karaköy'de çöpten ekmek topluyormuş gibi yaparak duygu sömürüsüyle insanları kandıran dilencilerden bir tanesinin hamile olması dikkat çekti. Hamile dilenci yüzünü saklamaya çalışırken, yanındaki ise akraba olduklarını inkar etti.

Sokakta dilendiklerini kabul etmediler, zabıta aracında pişkince güldüler

Sokakta zabıta ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından dilenciler, ekip aracına bindirildi. Araca binen dilencilerin pişkin bir şekilde gülmesi yok artık dedirtti. Başka bir bölge geçen zabıta ekipleri, aynı noktaya yakın başka bir dilenciyi daha suçüstü yakaladı.

Dilencilerden bir tanesi suçunu itiraf etti

Ekip aracında merkeze götürülmeyi bekleyen dilencilerden bir tanesi suçunu itiraf etti. Kadınlar inkar ederken, erkek dilenci hepsinin para için dilendiklerini söyledi. Ayağında neden ayakkabı olmadığının sorulması üzerine dilenci, 'Yalancıdır abi bunlar numara yapıyor, hepsi yalan söylüyor. Ben orada sakladım, getireyim mi? para için sakladım, elbiseleri de getireyim her şeyi getireyim' demesi şaşkına çevirdi.