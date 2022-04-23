Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu

23.04.2022 10:05

Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu Zabıtayı karşısında gören dilenci kadın arkasına bakmadan kaçtı Dilencilerin bir otomobille şehir merkezinden servis edilme anları da kameraya yansıdı Bursa'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik Osmangazi...

Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu

Zabıtayı karşısında gören dilenci kadın arkasına bakmadan kaçtı

Dilencilerin bir otomobille şehir merkezinden servis edilme anları da kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'da vatandaşların duygularıyla oynayıp para dilenen kişilere yönelik Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri operasyon düzenledi. Zabıtaları gören kadın dilenci önce yalvardı sonra arkasına bakmadan kaçtı. O anlar kameraya yansıdı. Bir araçla topluca şehir merkezinde bazı noktalara servis edilen dilenciler de vatandaşlarca görüntülendi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesinde bulunan Yeşil Camide dilencilerin olduğu ihbarını alan Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti. Cami kapısında çocuklarıyla dilenen kadın direnip çığlık atarak vatandaşlardan yardım istedi. Zabıta ekiplerinin operasyonu karşısında kadın arkasına bakmadan kaçmaya başladı.

Diğer yandan otomobille belirli noktaya gelerek dilenmek için kullandıkları aksesuarları alarak dilenmeye hazırlanan şüphelilerin o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu
Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zabıta ekiplerini gören kadın gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika


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