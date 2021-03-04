Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş

04.03.2021 17:38
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş

ÇORUM'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciler bozuk paraları ekmek arasına sakladığı belirlendi.

ÇORUM'da zabıta ekiplerinin yakaladığı dilenciler bozuk paraları ekmek arasına sakladığı belirlendi. Paralara el konulurken, dilencilere idari para cezası uygulandı.

Kentte zabıta ekipleri şikayet üzerine dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, çoğu çocuk dilencilik yapanları Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü. Bazı dilencilerin topladıkları bozuk paraları zabıtalara vermemek için yanlarında taşıdıkları ekmek arasına gizlediği görüldü. Zabıtalar ekmeklerin içindeki bozuk paralara el koydu. Dilencilere idari para cezası uygulandı. Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin, "Çok sayıda dilenci yakaladık ve yakalanan dilenciler topladıkları paraları ekmeğin arasına sakladıklarını tespit ettik" dedi.


Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş
YORUMLAR
500
Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale Başkan Bahadır'dan AVM'deki 'kaçak standa' müdahale Bahçelievler'de izinsiz kurulan diş beyazlatma standı kaldırıldı Bahçelievler'de izinsiz kurulan diş beyazlatma standı kaldırıldı

Para Cezası, Zabıta, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş - Son Dakika


Son Dakika
19:31 Bir ayrılık daha yaşanıyor! Galatasaray'da Domenec Torrent dönemi bitiyor
19:16 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharov'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri için Türkiye'ye mesaj: Çabaları için müteşekkiriz
18:45 Fenerbahçe taraftarı bu haberi hiç hoş karşılamadı! Haluk Ulusoy başkanlık seçimine mi hazırlanıyor?
18:28 İşitme engelli genci dövüp görüntüleri sosyal medyadan paylaşmışlardı! Sanıklar hakkında karar çıktı
18:21 Aynı otomobilde gördüğü eşini ve patronunun yeğenini pompalı tüfekle öldürdü! İkinci kez tahrik indirimi aldı
18:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna heyetini etkiledi
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 19:44:26. #1.13#
SON DAKİKA: Dilenciler bozuk paraları ekmek arasına gizlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement