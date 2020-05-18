Dilenciler ile tartıcı arasında yer kavgası karakolda bitti - Son Dakika

Dilenciler ile tartıcı arasında yer kavgası karakolda bitti

ADIYAMAN - Adıyaman'da, dilenciler ile tartıcı arasında çıkan yer kavgasında 3 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi Valilik Kavşağı yakınlarında kaldırım üzerinde dilenen dilenci kadınlar ile bedensel engelli olan ve tartıcılık yapan kişi arasında yer kavgası yüzünden tartışma çıktı.

Yer kavgası yüzünden bir birine saldıran şahısları, çevredeki vatandaşlar ayırdı. Kavga eden tartıcı ile dilenci kadınlar, gözaltına alınarak önce Zabıta Karakoluna daha sonra ise polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.