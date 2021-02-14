Dilenciler yasak dinlemedi - Son Dakika

Dilenciler yasak dinlemedi

14.02.2021 12:09
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Dilenciler yasak dinlemedi Kucaklarında bebekle polise yakalanan dilencilere 16 bin lira ceza uygulandı Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarda olan dilenciler polise yakalandı.

Dilenciler yasak dinlemedi

Kucaklarında bebekle polise yakalanan dilencilere 16 bin lira ceza uygulandı

ANTALYA - Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen dışarda olan dilenciler polise yakalandı. Boş sokakta kucaklarında bebeklerle sokakta olan 3 kadın dilenci alışverişe çıktıklarını söylediler ama cezadan kurtulamadılar.

Manavgat ilçesinde ikisinin kucağında bebek olan üç kadın dilenci devriye görevi yapan polis tarafından durduruldu. Sokakların boş olmasına rağmen bir iş yerinin önünde beklerken bulunan dilencilerin ilk tepkisi çekim yapan gazeteciye oldu. 'Ne geçti eline. Madalya takarlar artık artık sana' diyerek tepki gösteren dilenciler yürüme mesafesindeki polis merkezine götürüldü.

Sokaktaki başka vatandaşları örnek gösterip herkesin sokakta olduğunu iddia eden dilencilere polis sokaktaki insanların evlerine yürüme mesafesinde olduğunu anlattı. Evlerinden 1 kilometre uzakta yakalanan ilenciler bulundukları yerde alacaklarının olmadığını iddia edince bu defa evlerinde kalabalık halde aileleri ile kalanları şikayet etmeye başladılar. Maskeleri de bulunmayan üç kadın dilencinin kimlik bilgileri alınıp kişi başı yasağı ihlal ve maske takmama suçundan 4 bin 50' şer lira idari para cezası uygulandı.

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dilenciler yasak dinlemedi - Son Dakika


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