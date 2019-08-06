'Dilencilere para vermeyin' tabelasının altında dileniyorlar

Denizli'de yaz ayı ile birlikte sayıları artan dilenciler sebebiyle esnaf, 'Dilencilere para vermeyin' uyarıları astı.

Denizli'de yaz ayı ile birlikte sayıları artan dilenciler sebebiyle esnaf, 'Dilencilere para vermeyin' uyarıları astı. Dilenciler ise bu yazıların altında vatandaştan para istemeye devam etti. Denizli'nin Altıntop mahallesinde dilencilerden rahatsızlık duyan esnaf, vatandaşları uyarmak amacıyla kent merkezine uyarılar astı. 'Lütfen dilencilere para vermeyin. İslam'da bir günlük yiyeceği bulunan kimsenin dilenmesi haramdır. Bu sebeple dilenciliği meslek edinmişlere para vererek, onların haram işlemesine yardımcı olmayın' yazılı pankartı şehir merkezinde her yere asan esnaf, vatandaşları bu şekilde uyarıyor. Ancak bu yazılara rağmen, dilenciler vatandaşı rahatsız etmeye devam ediyor. Dilencilerin en çok kullandıkları yöntem ise, 'Hastaneden çıktım. Köye döneceğim. Param yok' oluyor.

"YAZININ ÖNÜNE BİLE OTURUYORLAR" Özellikle dilencilerin öğrencileri rahatsız ettiğini belirten Aynur Söylemez Acar, "Bu dilencilerden bıktık, usandık. Göründüğü gibi yazılı pankartta astık oraya ama dinleyen yok. Biri geliyor, biri gidiyor. Herkes rahatsız bu durumdan. Gelip bu yazının önüne bile oturuyorlar. Hiç dinleyen yok. Hiçbir şekilde azalmada yok. 10-15 kadın var" dedi.

"BİZLE KAVGA ETTİKLERİ BİLE OLUYOR" Kafe işlettiğini söyleyen Acar, "Müşterilerimiz de rahatsız oluyor. Günlük 250-300 TL para topluyor bunlar ama doymak nedir bilmiyorlar. 50 kuruş para verdim çok yaşlı diye kıyamadım. Ama onu beğenmedi. Dedi ki, 'Bu ekmek parası filan değil. Niye veriyorsun bana' diye bir de kızdı üstüne. Bizle kavga bile ettikleri oluyor. Bu durumdan önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

"PARA İSTEMEDİĞİNDE KAHVALTI DİLENİYOR" Dilencilerin çok sık baskı yaptıklarını aktaran Efe Özcan ise "Para istemeyen dilenci artık gelip bizden kahvaltı istiyor. O duruma geldiler. Herkesle iyi geçiniyorlar. Turist müşteri olduğunda kimse tutamaz onu" şeklinde ifade etti.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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