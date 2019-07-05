Son Dakika Haberleri: Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı
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Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı

54 dakika önce

NİĞDE'de dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasına saklanan banknotlar şaşkınlığa neden oldu.

Dilencilere yapılan uygulamada, ekmek arasında para çıktı, System.String[]
NİĞDE'de dilencilere yönelik yapılan çalışmada ekmek arasına saklanan banknotlar şaşkınlığa neden oldu. Dilencilerin topladıkları paraları ekmek ve bohçaların arasına gizlediği ortaya çıktı.
Niğde Belediyesi Zabıta ekipleri, kent genelinde çevre kentlerden gelerek halkın dini duygularını suistimal eden dilencilerie yönelik çalışma başlattı. Kadın ekiplerce üst araması yapılan dilencilerin paraları bohçalarındaki ekmeklerin arasına gizledikleri görüldü. "Parayı ekmeğin arasına neden para koyuyorsunuz?" sorusuna bir dilenci, "Acıkınca yemek için. Eskiden daha çok para kazanıyorduk. Şimdi vatandaşlar bilinçlendi, artık vermiyorlar" cevabını verdi.


- Niğde
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:18 Kaynak: DHA
Niğde Belediyesi, Zabıta, Niğde, Güncel
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