Dilencilerin meydan savaşı kamerada... Dilendirdiği karısından para almadı, çocuğunun gözü önünde böyle dövdü

Olayı duyan kadının yakınlarına adamın yakınları birbirine girdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde dilendirdiği karısının topladığı paraya el koymak isteyen koca, parayı alamayınca kadını küçük kız çocuğunun önünde tekme tokat dövdü. Olayı öğrenen kadının yakınları ile kocasının yakınları arasında turistlerin gözleri önünde çıkan kavgada şişe ve sandalyeler havada uçuştu. Kavga sırasında bir kadının, kırdığı şişenin parçasıyla karşısındakilere saldırma anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kavga sırasında kavgaya karışan tarafların çocuklarının, kavganın yaşandığı yerde bulunan markete ait sigaralardan 3-4 karton sigara çaldıkları bildirildi.

Olay dün sabah saatlerinde Manavgat'ın en büyük pazarlarından bir tanesi olan Perşembe Pazarında. yaşandı. Dilencilik yaptığı iddia edilen şahıslar arasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar ve belediye zabıtaları tarafından güçlükle önlendi. Kavganın başlangıç ve bitiş anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Perşembe Pazarı yakınlarında karısı olduğu belirtilen kadını kuytu bir köşede kıstıran kimliği belirsiz şahıs, kadından istediği parayı alamayınca kadını tekme tokat dövdü. Araya vatandaşlar ve zabıtalar girince, kadını döven şahıs, kucağındaki çocuğu aldı ve kadını altınlarını çalmakla suçlayıp olay yerinden ayrıldı.

Olayı öğrenen kadının yakınları ile döven şahsın yakınları arasında kadınların da karıştığı kavga çıktı. Perşembe pazarındaki turistlerin gözleri önünde yaşanan olay sırasında sandalye ve şişeler havada uçuşurken, bir kadının kırdığı bir şişenin parçasıyla karşısında bulunanlara saldırması gözlerden kaçmadı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kavga, zabıtalar ve vatandaşların araya girmesiyle son bulurken, kavgaya karışanlar hızla uzaklaştı.

Kavganın ardından kavganın yaşandığı yerin yakınında bulunan bir marketin, turistlere satmak için işyerinin önünde kurduğu stantta bulunan sigaralardan 3-4 kartonunun kavgaya karışanların çocukları tarafından çalındığı belirlendi.