Dilencilerin taktiğini gören zabıtalar bile şaşırdı - Son Dakika
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Dilencilerin taktiğini gören zabıtalar bile şaşırdı

21.05.2022 12:32
Dilencilerin taktiğini gören zabıtalar bile şaşırdı

Gaziantep'te hasta ve engelli taklidi yaparak, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sarıp vatandaşların duygularını sömüren dilenci, zabıtalar tarafından yakalandı.

Gaziantep'te hasta ve engelli taklidi yaparak, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sarıp vatandaşların duygularını sömüren dilenci, zabıtalar tarafından yakalandı.

Gaziantep'in alışveriş ve ulaşım noktalarından biri olan Balıklı Meydanı'nda sivil elbiselerle denetim yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hasta ve engelli taklidi yapan, kolunu ve bacağını sargı bezleriyle sararak vatandaşların vicdani duygularını sömürerek dilencilik yapan, madde bağımlısı olduğu iddia edilen D.C. adlı şahsı suçüstü yakaladı.

Şahıs, bölge zabıta karakoluna götürüldü. Yapılan çalışmada şahsın herhangi bir hastalığı ve engelinin olmadığı anlaşıldı. Vatandaşların manevi duygularını istismar eden şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde yasal işlem uygulandı.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, son bir ayda 6 araç, 33 zabıta memuru ile yapılan dilenci denetimlerinde, 316'sı kadın, 66'sı erkek, 317'si çocuk olmak üzere toplamda 699 kişiye dilencilik yapmaktan haklarında ilgili idari işlem uyguladı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Engelli, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dilencilerin taktiğini gören zabıtalar bile şaşırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilencilerin taktiğini gören zabıtalar bile şaşırdı - Son Dakika
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