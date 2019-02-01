Dilencilerin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan 2 dilencinin üzerinden 9 bin 138 lira çıktı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde gözaltına alınan 2 dilencinin üzerinden 9 bin 138 lira çıktı. Viranşehir Belediyesi Zabıta
ekipleri, belli bölgeleri mesken tutan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekipleri yaptığı kontrollerde iki dilenciyi yakaladı. Dilencilerden M.N.A.'nın üzerinden 6 bin 500, H.C.'nin üzerinden ise 2 bin 630 TL para çıktı. Zabıta ekipleri, dilencilere Kabahatlar Kanunun 33. maddesine istinaden 153 TL para cezası kesti, üzerlerinden çıkan paralara el koydu. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşları duygu sömürüsü yapan kişilere para vermemeleri konusunda uyardı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:36 Kaynak: İHA
2 Dilencinin Üzerinden Çıkan Paranın Miktarı Dudak Uçuklattı
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