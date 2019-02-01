Son Dakika Haberleri: Dilencilerin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı

Dilencilerin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan 2 dilencinin üzerinden 9 bin 138 lira çıktı.

Dilencilerin Üzerinden Çıkan Para Dudak Uçuklattı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gözaltına alınan 2 dilencinin üzerinden 9 bin 138 lira çıktı. Viranşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, belli bölgeleri mesken tutan dilencilere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekipleri yaptığı kontrollerde iki dilenciyi yakaladı. Dilencilerden M.N.A.'nın üzerinden 6 bin 500, H.C.'nin üzerinden ise 2 bin 630 TL para çıktı. Zabıta ekipleri, dilencilere Kabahatlar Kanunun 33. maddesine istinaden 153 TL para cezası kesti, üzerlerinden çıkan paralara el koydu. Yetkililer, denetimlerin devam edeceğini belirterek, vatandaşları duygu sömürüsü yapan kişilere para vermemeleri konusunda uyardı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:36 Kaynak: İHA

Viranşehir Belediyesi, Zabıta, Şanlıurfa, Viranşehir, Güncel
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