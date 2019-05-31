Son Dakika Haberleri: Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi şaşırttı
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Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi şaşırttı

21 dakika önce

ÇORUM'da, dilencilik yaparken yakalanan ve üzerlerinden ses sitemi çıkan Hüseyin A. ve Durmuş K., ne için kullandıklarını soran zabıta görevlilerine, "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.

Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi şaşırttı, System.String[]
ÇORUM'da, dilencilik yaparken yakalanan ve üzerlerinden ses sitemi çıkan Hüseyin A. ve Durmuş K., ne için kullandıklarını soran zabıta görevlilerine, "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.
Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaparken yakalanan Hüseyin A. ile Durmuş K.'nın üzerlerinden 500 TL ve çeyrek altın ile mikrofonlu ses düzeneği çıktı. Zabıta görevlilerinin ses sistemini ne için kullandıklarını sorduğu Hüseyin A., "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi. Konya'dan Çorum'a geldikleri belirlenen dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er TL idari para cezası kesildi. İki kişi, il sınırına bırakıldı. 


Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: DHA
Çorum, Zabıta, Güncel
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