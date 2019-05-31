Dilencilerin üzerinden çıkan ses sistemi şaşırttı
32 dakika önce
ÇORUM'da, dilencilik yaparken yakalanan ve üzerlerinden ses sitemi çıkan Hüseyin A. ve Durmuş K., ne için kullandıklarını soran zabıta görevlilerine, "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:34 Kaynak: DHA
ÇORUM'da, dilencilik yaparken yakalanan ve üzerlerinden ses sitemi çıkan Hüseyin A. ve Durmuş K., ne için kullandıklarını soran zabıta görevlilerine, "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" dedi. Çorum
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri, dilencilere yönelik operasyon düzenledi. Dilencilik yaparken yakalanan Hüseyin A. ile Durmuş K.'nın üzerlerinden 500 TL ve çeyrek altın ile mikrofonlu ses düzeneği çıktı. Zabıta görevlilerinin ses sistemini ne için kullandıklarını sorduğu Hüseyin A., "İnsanlara sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi. Konya
'dan Çorum'a geldikleri belirlenen dilencilere Kabahatler Kanunu'na göre 153'er TL idari para cezası kesildi. İki kişi, il sınırına bırakıldı.
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