Dilencilik operasyonunda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da Suriye'deki ailelerinin çocuklarını kiralayıp kaçak yollarla ülkeye sokup dilendiren şebekeye yapılan operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Operasyonda 68 çocuk kurtarılırken, 13 erkek, 2'i kadın 3 çocuk toplam 18 kişi Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gönderildi.İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri 3 aylık çalışma sonucunda Suriyeli çocukların, yine Suriye uyruklu suç örgütünce Suriye'nin çeşitli bölgelerinden yasadışı yollarla İstanbul'a getirilip, çeşitli adreslerde zorla alıkonularak, il genelinde zorla dilendirdiklerini tespit etti. Çalışmalarını tamamlayan ekipler Sultangazi'de tespit edilen 9 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 24 şüpheli yakalandı. 68 mağdur çocuk ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 250 bin lira para, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak için Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti. Yapılan çalışmalar sonunda 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 18 kişi Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına gönderildi
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:30 - Kaynak: DHA
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